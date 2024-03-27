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Треш-стример из Башкирии извинился за высказывания, оправдывающие терроризм

Сотрудники управления МВД России по Стерлитамаку при мониторинге интернета выявили видеозаписи, на которых интернет-стример допустил высказывания, оправдывающие терроризм, разжигающие межнациональную рознь и оскорбляющие память жертв теракта в Московском регионе.

«Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по РБ и республиканского УФСБ России в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность автора трансляции. Им оказался житель Стерлитамака 1980 года рождения», — сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчину доставили в полицию, где он принес извинения за свое поведение и признался, что вел интернет-трансляцию, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него полицейские проводят проверку. По ее итогам материалы будут направлены в следственные органы.