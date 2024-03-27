Андреевский мост промыли после зимы

В 1905—1907 годах Андреевский (Пушкинский) мост был железнодорожным мостом Малого кольца Московской железной дороги и располагался на 1,5 километра выше по течению Москвы-реки. В 1999 году главную арку старого моста массой 1,5 тысячи тонн спустили по воде на понтонах в Парк Горького. Для этого пришлось перекрывать ход судов по реке на восемь с половиной суток. На новом месте мост получил стеклянное оформление и стал пешеходным.