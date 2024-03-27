Последнее пристанище последнего императора перешло в собственность Пермского края

Летом исполнится 106 лет с момента гибели в Перми великого князя Михаила Романова — или, как считают некоторые историки, последнего императора России, та как в его пользу отрекся от престола Николай II.
В 1918 году великого князя Михаила Александровича сослали в Пермь. Он вместе со своим секретарем жил в гостинице «Королевские номера» на улице Сибирской. И именно из этого дома 13 июня 1918 года его увезли на расстрел местные большевики. Где захоронено тело Михаила Романова, неизвестно до сих пор.
В прошлом году, в день 105-й годовщины со дня его гибели в помещении Каретного проезда бывшей гостиницы «Королевские номера» (улица Сибирская, 5) открылась мемориальная выставка «Великий Князь Михаил Александрович. Пермский период».
Там представлены большое количество уникальных документов и фотографий, реконструированный образец воинского обмундирования великого князя в период его службы в Кавказской туземной дивизии. Посетители выставки могут познакомиться с кадрами уникальной архивной кинохроники, запечатлевшей великого князя Михаила Александровича, а также услышать аудиозаписи воспоминаний участников и очевидцев событий.
А на днях, как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, собственник помещений, где располагается выставка, решил безвозмездно передать их в государственную собственность.
— Это наш первый шаг к музеефикации здания, созданию там постоянной экспозиции, — отметил губернатор.