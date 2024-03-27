Последнее пристанище последнего императора перешло в собственность Пермского края

В 1918 году великого князя Михаила Александровича сослали в Пермь. Он вместе со своим секретарем жил в гостинице «Королевские номера» на улице Сибирской. И именно из этого дома 13 июня 1918 года его увезли на расстрел местные большевики. Где захоронено тело Михаила Романова, неизвестно до сих пор.