Новую болезнь могут зарегистрировать в Казахстане

«В рамках законопроекта (по вопросам игорного бизнеса — прим.) мы хотим в понятийный аппарат, вообще во все законы о здоровье внести такое понятие, как “лудомания”. Это уже надо лечиться как от болезни», — сказал Бейсенбаев в кулуарах Мажилиса.