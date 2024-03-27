Новую болезнь могут зарегистрировать в Казахстане

Как заявил мажилисмен Елнур Бейсенбаев, лудоманию или игроманию необходимо начать лечить как болезнь.
«В рамках законопроекта (по вопросам игорного бизнеса — прим.) мы хотим в понятийный аппарат, вообще во все законы о здоровье внести такое понятие, как “лудомания”. Это уже надо лечиться как от болезни», — сказал Бейсенбаев в кулуарах Мажилиса.
Депутат добавил, что на сегодняшний день реабилитационные центры зачастую лечат пациентов с лудоманией без лицензии. Эту деятельность также необходимо законодательно регулировать.
Ранее Елнур Бейсенбаев заявил об эпидемии игромании в Казахстане. Причинами развития лудомании в стране мажилисмен назвал легкую доступность азартных игр для широкой публики и распространение сайтов их организаторов в интернете.
По словам депутата, в 2022 году в стране покончили жизнь самоубийством 3 676 человек, причина каждого пятого из суицида — лудомания.