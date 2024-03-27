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Рейс «Победы» из Перми до Москвы не смог взлететь из-за проблемы с двигателем

Командир воздушного судна принял решение прервать взлет.

В аэропорту «Большое Савино» за последние три дня произошли два ЧП с самолетами при взлете. В ночь на 25 марта по техническим причинам вернулся в Пермь через 25 мин. полета рейс UTA160 до Тюмени.

Очередное происшествие произошло ранним утром 27 марта с самолетом «Боинг-737» авиакомпании «Победа». По информации телеграм-канала AVIAINCIDENT, в 06:09 командир воздушного судна, следующего по маршруту ДР 6512 «Пермь-Москва» в аэропорт «Шереметьево», сообщил о прерванном взлете.

Причиной экстренного решения стал перегрев «антиайс» системы одного из двигателей. Система служит для предотвращения образования льда на жизненно важных узлах самолета.

В 06:16 самолет зарулил обратно на стоянку пермского аэропорта. По информации онлайн-табло Международного аэропорта «Пермь», вылет самолета до Москвы задержался на полтора часа — до 07:27. Рейс ДР 6512 благополучно совершил посадку в 07:09 (время московское).