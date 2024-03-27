Сезон открыт: Нижегородцам напомнили правила передвижения на самокатах и велосипедах

С наступлением тепла на нижегородских дорогах массово начинают появляться велосипеды, мопеды, самокаты, гироскутеры и прочие средства индивидуальной мобильности. Нередко ими управляют подростки, которые не соблюдают правила дорожного движения, что в результате приводит к плачевному итогу.
Число ДТП с электросамокатами выросло на 117%
По данным региональной Госавтоинспекции, в 2023 году в Нижегородской области произошло 154 ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Для сравнения, в 2022 году этот показатель составлял 71 ДТП, то есть рост числа аварий — 117%! В прошлом году в таких инцидентах получили травмы 162 человека, в том числе 43 ребенка и 10 пожилых людей.
Росту аварий способствует увеличивающаяся популярность электросамокатов, а также их доступность, ведь эти средства передвижения можно взять напрокат буквально на каждом углу, чем и пользуются подростки. В преддверии теплого сезона не лишним будет вспомнить правила дорожного движения.
Велосипеды и мопеды
Садясь за руль велосипеда, стоит помнить, что он является транспортным средством, а велосипедист — полноправным участником дорожного движения. Детям до 14 лет разрешается ездить только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Велосипедистам старше 14 лет разрешается ездить по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов, а при их отсутствии — по обочине или правому краю дороги. В последнем случае габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза не должна превышать одного метра. Мопедом можно управлять с 16 лет.
Катаясь на велосипеде или мопеде, надевайте шлем, чтобы защитить голову в случае падения, а также используйте светоотражающие элементы, чтобы обозначить себя в темноте для других водителей.
Ехать можно в один ряд по обочине или по краю дороги не далее от одного метра от её края, если это не создает помех другим людям. При движении в темное время суток на транспортном средстве должны спереди должна быть, а сзади — красный фонарь. При пересечении дороги необходимо спешиться, то есть переходить дорогу необходимо, везя рядом с собой транспортное средство.
Запрещается использовать технически не исправные транспортные средства, а также ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой — в этом случае очень легко потерять контроль над ситуацией и получить травму.
Электросамокаты и другие средства
Электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и сигвеи относятся к средствам индивидуальной мобильности (СИМ) и тоже представляют риск на дороге. Согласно правилам дорожного движения, детям от 7 до 14 лет можно ездить по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. По обочинам и проезжей части дороги детям от 7 до 14 лет передвигаться на СИМ запрещено.
Дети с 14 лет при управлении СИМ в городе должны двигаться по велосипедным дорожкам, но если их нет, то можно ехать по тротуарам и пешеходным зонам, Если и они отсутствуют, разрешено двигаться по обочине. Если и её нет, можно двигаться по правому краю проезжей части. СИМ должно быть оборудовано звуковым сигналом, тормозной системой, световозвращателями разного цвета и фарами. В вечернее время на данных транспортных средствах должны быть включены фары и фонари.
При выезде из жилой зоны водитель электросамоката должен уступить дорогу пешеходам, автомобилям, велосипедам и другим СИМ. При движении среди большого количества пешеходов необходимо спешиться или ехать со скоростью движения потока людей. Переходить дорогу, не слезая с самоката, запрещено: необходимо спешиться и везти его рядом с собой.
Роликовые коньки, обычные самокаты и скейтборды не являются СИМ, и человек, использующий эти средства передвижения, должен подчиняться правилам для пешеходов.