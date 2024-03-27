Сезон открыт: Нижегородцам напомнили правила передвижения на самокатах и велосипедах

Дети с 14 лет при управлении СИМ в городе должны двигаться по велосипедным дорожкам, но если их нет, то можно ехать по тротуарам и пешеходным зонам, Если и они отсутствуют, разрешено двигаться по обочине. Если и её нет, можно двигаться по правому краю проезжей части. СИМ должно быть оборудовано звуковым сигналом, тормозной системой, световозвращателями разного цвета и фарами. В вечернее время на данных транспортных средствах должны быть включены фары и фонари.