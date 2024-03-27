Круизы на новом теплоходе с посещением Ростова планируют запустить в 2025 году

Напомним, с началом летней навигации в Ростовской области также собираются запустить водные пассажирские перевозки по маршруту Азов — Ростов-на-Дону. Курсировать по этому направлению будут речные суда «Валдаи» на подводных крыльях. Цены обещают сделать доступными для отдыхающих. Планируется развитие маршрутов до Краснодарского края и Крыма.