Круизы на новом теплоходе с посещением Ростова планируют запустить в 2025 году

Круизы на новом теплоходе с посещением Ростова-на-Дону в 2025 году планирует открыть туроператор «Водоходъ». Об этом говорится на сайте компании.
Всем желающим предлагают выкупить билеты на лайнер «Николай Жарков», который посетит донскую столицу в конце лета и осенью. Речь идет о четырех маршрутах:
— «Сердце Дона», Москва — Ростов-на-Дону, с 24 августа по 6 сентября;
— «В край магнолий», Ростов-на-Дону — Сочи, с 7 по 12 сентября;
— «Черноморская сказка», Сочи — Ростов-на-Дону, с 13 по 18 сентября;
— «Легенды Кавказа», Ростов-на-Дону — Махачкала — Астрахань, с 19 по 28 сентября.
«Николай Жарков» — четырехпалубный пассажирский теплоход класса «люкс». В 2025 году судно отправится в свою первую навигацию.
Напомним, с началом летней навигации в Ростовской области также собираются запустить водные пассажирские перевозки по маршруту Азов — Ростов-на-Дону. Курсировать по этому направлению будут речные суда «Валдаи» на подводных крыльях. Цены обещают сделать доступными для отдыхающих. Планируется развитие маршрутов до Краснодарского края и Крыма.