Когда отключают отопление в Ростове: даты завершения сезона 2023−2024

Гидрометцентр пока дает предварительный прогноз на ближайшие четыре дня. С 27 по 30 марта в донской столице ночью ожидается от +3 до +8 градусов, днем — от +15 до +17. При этом ранее климатолог сообщил «КП-Ростов-на-Дону», что в ближайшую неделю погода будет непостоянной, и не исключил похолодания.