Когда отключают отопление в Ростове: даты завершения сезона 2023−2024

В конце марта с потеплением в Ростовской области изменилась и температура дома. При этом отопительный сезон традиционно завершается только в апреле. Рассказываем, когда прекратят подачу тепла в Ростове и при каких условиях это произойдет досрочно.
Отопительный сезон завершат только при определенных погодных условиях. Температура воздуха в течение пяти дней не должна опускаться ниже +8 градусов. При этом, если синоптики ожидают похолодание, сроки снова перенесут.
Решение принимают органы местного самоуправления. Глава администрации муниципалитета консультируется с синоптиками и подписывает постановление. Стандартная дата — 15 апреля, но отключить тепло могут раньше или позже на несколько дней. В 2022 отопительный сезон завершился 13 апреля, в 2023 — 20 апреля.
Если у многоквартирного дома собственная котельная, жильцы могут сами выбрать дату. Люди принимают решение на общем собрании и передают его администрации и ресурсникам на согласование. При этом коммунальщики не рекомендуют не отключать тепло раньше положенного срока, а ждать официального постановления властей.
Гидрометцентр пока дает предварительный прогноз на ближайшие четыре дня. С 27 по 30 марта в донской столице ночью ожидается от +3 до +8 градусов, днем — от +15 до +17. При этом ранее климатолог сообщил «КП-Ростов-на-Дону», что в ближайшую неделю погода будет непостоянной, и не исключил похолодания.