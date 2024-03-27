В Уфе умер художник Андрей Миляхов

Сообщение об этом появилось на странице художника в соцсети. Многие работы художника можно увидеть в храмах, детских домах, подъездах.
По словам близких, у Андрея было онкологическое заболевание, последние дни он провел в хосписе. Как рассказала «Башинформу» благотворитель Наталья Белова, в последние дни она навещала Андрея. Неравнодушные люди организовали сбор средств для него, помогали с вещами и документами.
«Замечательный художник, его работы многие годы будут радовать глаз, подлинный мастер кисти, уверенно, без набросков творил свои картины. Это утрата не только для близких людей, а для общества в целом. Андрей был очень идейным. Он написал в стихах книгу о Юрии Шатунове. Как мне сказал Андрей при встрече: “Разлетелись книги, как горячие пирожки”. При этом это человек простой, открытый и очень добрый. Андрей воспитывался в детском доме. Очень любил детей и как он говорил: “Я единственный, кто пишет слово Дети с большой буквы”. Проводил обучение художественному рисованию для детей. В этот скорбный день молимся за твою душу, новопреставленный раб божий Андрей», — написано на странице Андрея Миляхова во «ВКонтакте».
Завтра, 28 марта, Андрея Миляхова похоронят на Северном кладбище, прощание состоится около здания администрации кладбища в 11.30.
«Башинформ» выражает соболезнования родным и близким покойного.
В 2022 году «Башинформ» сообщал, что в Уфе появилось граффити памяти Юрия Шатунова, которое создал Андрей Миляхов.