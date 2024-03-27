Скорость на Борском мосту ограничили до 40 км в час

Рядом с мостом организовано дежурство дорожной техники — если потребуется эвакуация транспортных средств с моста для освобождения проезда. Первое транспортное средство было эвакуировано в 13.05, второе — в 13.25. К 14.10 ситуация на мосту и подходах к нему нормализовалась.