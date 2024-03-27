Скорость на Борском мосту ограничили до 40 км в час

Столкновение четырех авто на Борском мосту около 12:00 27 марта произошло из-за несоблюдения двигавшимися в попутном направлении водителями скорости и дистанции, без перестроения из полосы в полосу. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.
«В это время реверсивные светофоры работали штатно: одна полоса на выезд из Нижнего Новгорода и две — на въезд», — сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.
Согласно информации, подрядчик в течение 10 минут переключил режим светофоров и организовал движение на выезд из города по реверсной полосе. Это было сделано, чтобы избежать серьезного затора.
Также в управлении отметили, что на момент ДТП дорожные условия соответствовали нормативным требованиям: покрытие было сухим, а разметка читаемой.
Рядом с мостом организовано дежурство дорожной техники — если потребуется эвакуация транспортных средств с моста для освобождения проезда. Первое транспортное средство было эвакуировано в 13.05, второе — в 13.25. К 14.10 ситуация на мосту и подходах к нему нормализовалась.
Водителей просят обращать внимание на знаки: на новом мосту введено ограничение скорости — 40 км/ч.