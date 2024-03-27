Масштабные испытания теплосетей стартуют в Петербурге с 28 марта

В Петербурге с 28 марта начнут масштабные испытания трубопроводов на максимальную температуру. Проверочные мероприятия, которые необходимы для подготовки к следующему отопительному сезону, будут проводить до 23 апреля и затронут они сразу 12 районов города: Центральный, Невский, Фрунзенский, Пушкинский, Московский, Приморский, Выборгский, Курортный, Кировский, Красносельский, Колпинский и Красногвардейский. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».
— Всего в период с 28 марта по 23 апреля предприятие испытает почти 280 км трубопроводов. Запланировано 35 температурных испытаний сетей от районных, квартальных и групповых котельных предприятия, — говорится в сообщении.
Также температурные испытания будет проводить АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Проверочные мероприятия запланированы на 3 апреля в Кировском и Красносельском районах.
Отмечается, что во время испытаний в квартирах может повыситься температура, но это никак не отразится на счетах за коммуналку. При этом горячее водоснабжение на время проверок будет ограничено.