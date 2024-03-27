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Снег, дождь и метели ожидаются в Свердловской области

В четверг, 28 марта, в Свердловской области местами ожидаются дождь, снег, метели и гололед.

Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 87% 759 мм рт. ст. +8°
Источник: МК.RU Екатеринбург

Об этом предупреждают в ГУ МЧС России по региону.

Ведомство советует при наступлении непогоды прекратить все работы на открытом воздухе и на высоте. Кроме этого лучше не пользоваться автомобилем.

Во время сильного снегопада на улице нужно обходить шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей, оборванные провода и тому подобное. Пешеходам необходимо помнить, что на дорогах образовалась гололедица.

Если поездка на автомобиле необходима, то нужно учитывать погодные условия и дорожную обстановку.

«МК-Урал» ранее писал, что 27 марта местами в Свердловской области пройдет сильный снег, ожидаются метели, гололед, ветер до 16 м/с. Областной главк МЧС призывает жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности.

Спасатели предупреждают, что на дорогах может ухудшиться видимость, возможно образование заносов и скользкого дорожного покрытия.