Рожденный в СССР. Как поменять старое свидетельство о рождении и зачем?

Если вы родились не в Беларуси, а какой-то другой стране бывшего СССР, схема та же. ЗАГС направит ваше заявление (оно будет называться просьбой об оказании международной правовой помощи) зарубежным коллегам по месту регистрации вашего рождения, и те уже выдадут повторное свидетельство о рождении и перешлют его в Беларусь. Если это была, например, Россия — это будет свидетельство о рождении Российской Федерации.