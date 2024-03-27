Рожденный в СССР. Как поменять старое свидетельство о рождении и зачем?

Рассказываем, по каким причинам может потребоваться получить повторное свидетельство, как это сделать и во что это обойдется.
Почему может понадобиться замена
Свидетельство о рождении, выданное еще во времена БССР — это очевидно старый документ. А это значит, что от времени оно может изветшать, там могут появиться какие-то повреждения, стереться надписи или печати. «Некондиция» — серьезный повод для замены документа. Непригодным для использования считается также заламинированный документ.
Вам может понадобиться апостиль на свидетельстве о рождении. Например, при трудоустройстве или переезде в другую страну. На документе, выданном до 1991 года, апостиль не может быть проставлен (так же, как и на «советских» свидетельствах о браке и иных документах того времени). Поэтому придется получить свидетельство современного образца (либо как вариант — сделать его нотариальную копию).
Что нужно сделать для замены документа
Для получения повторного свидетельства о рождении необходимо обратиться с письменным заявлением в отдел ЗАГСа по месту жительства или регистрации рождения.
Но если вы живете, например, в Партизанском районе Минска, а родились в Клецке, ехать на малую родину не обязательно. ЗАГС после обращения сам отправит ваше заявление в ЗАГС по месту вашего рождения, а тот, в свою очередь, перешлет повторное свидетельство в отдел ЗАГС по месту жительства.
Если вы родились не в Беларуси, а какой-то другой стране бывшего СССР, схема та же. ЗАГС направит ваше заявление (оно будет называться просьбой об оказании международной правовой помощи) зарубежным коллегам по месту регистрации вашего рождения, и те уже выдадут повторное свидетельство о рождении и перешлют его в Беларусь. Если это была, например, Россия — это будет свидетельство о рождении Российской Федерации.
Какие документы нужно предъявить
- Паспорт.
- Имеющееся у вас «старое» свидетельство о рождении.
- Документ, подтверждающий изменение фамилии или иных ваших данных (если такие изменения были). Например, свидетельство о браке.
- Квитанцию об уплате госпошлины. Оплату можно сделать непосредственно в момент оформления заявления на замену документа через ЕРИП.
Сколько это стоит
Госпошлина за выдачу повторного свидетельства составляет 1 базовую величину. С 1 января 2024 года ее размер составляет 40 рублей.
Как долго ждать
При наличии в вашем ЗАГСЕ соответствующей записи акта гражданского состояния, срок этой процедуры составит 7 дней со дня подачи заявления. При отсутствии такой записи — до 1 месяца. При отправке заявления в другую страну придется ждать существенно дольше — несколько месяцев, а то и до полугода.
Если записи не найдут
Если записи не найдут в архиве органов, регистрирующих акты гражданского состояния, понадобится восстанавливать ее через суд. После соответствующего решения суда вы сможете получить повторное свидетельство о рождении.
Для обращения в суд в архиве необходимо получить извещение об отсутствии соответствующей записи.
Можно ли оставить себе старое свидетельство о рождении
Можно. Если оно юридически действительно, им можно продолжать пользоваться.