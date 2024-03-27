Анна Кикина оценила космические классы Калининграда

Кикина отметила увлеченность и профессионализм учеников и их окружения. Космические классы являются совместным проектом ГК «Роскосмос», ОКБ «Факел» и правительства Калининградской области. В регионе открыто 15 классов в девяти учебных учреждениях, где учатся около 400 школьников. Учебным планом предусмотрено углубленное изучение математики, физики и информатики. Школьники изучают черчение, астрономию и другие предметы, связанные с космосом.