Анна Кикина оценила космические классы Калининграда

Кикина отметила увлеченность и профессионализм учеников и их окружения. Космические классы являются совместным проектом ГК «Роскосмос», ОКБ «Факел» и правительства Калининградской области. В регионе открыто 15 классов в девяти учебных учреждениях, где учатся около 400 школьников. Учебным планом предусмотрено углубленное изучение математики, физики и информатики. Школьники изучают черчение, астрономию и другие предметы, связанные с космосом.
Для обучающихся предусмотрены занятия по программам дополнительного образования и мероприятия, организованные ОКБ «Факел». Результаты проектной деятельности школьников демонстрируются на всероссийских конкурсах.