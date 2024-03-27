Полиция Петербурга обыскивает 25 адресов по делу о русском языке

В следствии Центрального района возбуждено уголовное дело по организации незаконной миграции (статья 322.1 УК). В материалах собраны факты, как методисты, имеющие договоры с частной фирмой, помогали тестировать иностранцев по истории, русскому языку и основам законодательства РФ: в случае завала экзамена мигрант мог решить вопрос за 15 тысяч рублей и получить нужный сертификат на государственном бланке, дающий ему возможность предоставить в УВМ пакет документов на приобретение патента, вида на жительство (официально услуга на тест стоит 1500 рублей). По версии правоохранителей, схема была поставлена на поток в 500 человек ежемесячно, а сумма серого дохода за месяц достигала 7,5 млн рублей.