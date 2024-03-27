Первый трамвай «Львенок» готовится к отправке в Волгоград

Сейчас современный трамвай модели «Львенок» проходит проверку перед отправкой в Волгоград, сообщили в городской администрации. Ранее техника успешно прошла тестирование на герметичность в дождевальной камере на заводе электротранспорта в Санкт-Петербурге.
На следующем этапе специалисты приступят к обкатке транспорта. Вагону предстоит проехать не менее 10 километров на испытательной линии. После этого трамвай перевезут в Волгоград на специальном трале.
Ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала о закупке новых трамваев «Невский» и «Львенок». 38 вагонов приобретаются для работы на линии скоростного трамвая, а 24 единицы подвижного состава выйдут на другие маршруты.
Напомним, что совершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры — одно из приоритетных направлений в работе региональных властей. Закупка новых трамваев входит в 10-летнюю программу развития Волгограда, предусматривающую обновление общественного транспорта и продление линий СТ. В 2023 году в регионе стартовала программа «Развитие общественного транспорта», благодаря чему на линии вышли новые автобусы и электробусы.