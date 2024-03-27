Первый трамвай «Львенок» готовится к отправке в Волгоград

Напомним, что совершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры — одно из приоритетных направлений в работе региональных властей. Закупка новых трамваев входит в 10-летнюю программу развития Волгограда, предусматривающую обновление общественного транспорта и продление линий СТ. В 2023 году в регионе стартовала программа «Развитие общественного транспорта», благодаря чему на линии вышли новые автобусы и электробусы.