Стало известно, когда станцию метро «Удельная» закроют на ремонт. Как ее будут «вывозить»

Станция метро «Удельная» должна закрыться на капитальный ремонт с 1 июня 2024 года. Плановый срок открытия — май 2025-го.
По данным «Фонтанки», основное перераспределение пассажиропотока ожидается в направлении станций «Пионерская», «Озерки», «Площадь Мужества», «Площадь Ленина», «Проспект Просвещения» и «Комендантский проспект». Их резерв пропускной способности оценивается в 15−66%.
В транспортном блоке намерены с 1 июня изменить трассы движения 4 автобусных маршрутов и усилить — на семи. В частности, до «Пионерской» продлят будут продлены маршруты №№ 38 и 45. До «Комендантского проспекта» — № 85, а до «Озерков» — № 222.
Усиливать будут автобусы №№ 86, 93, 171, 45 и 222, а также трамваи №№ 20 и 21, туда направят 20 единиц подвижного состава.
В итоге интервал наземных маршрутов всяческого наземного транспорта на пр. Энгельса у закрытой станции «Удельная» в часы пик будет составлять 1−2 минуты; на остановке «Станция Удельная» западнее ж/д переезда — порядка 2 минут.
В конечном итоге обслуживать пассажиров на период закрытия станции будут 13 маршрутов наземного транспорта: 10 автобусных №№ 40, 86, 38, 45, 85, 112, 208, 219, 279, 222; и 3 трамвайных: №№ 9, 20, 21. На них задействуют более 180 транспортных средств по будним дням и свыше 120 по выходным.
«Фонтанка» рассказывала, что проводить капитальный ремонт станции почти за 2 млрд рублей будет компания «Ленспецавтоматика», которая работала и на «Ладожской», открывшейся в начале года. В контур ремонт войдет не только вестибюль, но и наклонный ход, технические и служебные помещения, а также инженерные сети.