Стало известно, когда станцию метро «Удельная» закроют на ремонт. Как ее будут «вывозить»

Усиливать будут автобусы №№ 86, 93, 171, 45 и 222, а также трамваи №№ 20 и 21, туда направят 20 единиц подвижного состава.

В итоге интервал наземных маршрутов всяческого наземного транспорта на пр. Энгельса у закрытой станции «Удельная» в часы пик будет составлять 1−2 минуты; на остановке «Станция Удельная» западнее ж/д переезда — порядка 2 минут.



В конечном итоге обслуживать пассажиров на период закрытия станции будут 13 маршрутов наземного транспорта: 10 автобусных №№ 40, 86, 38, 45, 85, 112, 208, 219, 279, 222; и 3 трамвайных: №№ 9, 20, 21. На них задействуют более 180 транспортных средств по будним дням и свыше 120 по выходным.



«Фонтанка» рассказывала, что проводить капитальный ремонт станции почти за 2 млрд рублей будет компания «Ленспецавтоматика», которая работала и на «Ладожской», открывшейся в начале года. В контур ремонт войдет не только вестибюль, но и наклонный ход, технические и служебные помещения, а также инженерные сети.