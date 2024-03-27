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В Челябинске после теракта в «Крокусе» массово отменяют концерты

Поступила информация об отмене творческой встречи с Народной артисткой РФ Татьяной Васильевой, мероприятие должно было состояться 28 апреля.

В Челябинске после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье массово отменяют концерты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, сегодня стало известно, что концерт группы Стаса Намина «Цветы», назначенный на 9 апреля, перенесли на март 2025 года.

Позже поступила информация об отмене творческой встречи с Народной артисткой РФ Татьяной Васильевой, мероприятие должно было состояться 28 апреля.

Также отменено выступление хора Ново-Иерусалимского монастыря 2 апреля.

Все мероприятия должны были пройти ДК железнодорожников.

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