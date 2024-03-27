Профессор КФУ рассказал, когда в Татарстане потеплеет до +15 градусов

Переведенцев объяснил, что текущие холода обусловлены приходом циклона с юга. Именно из-за него в республике выпало две трети месячной нормы осадков, повысилось давление и пришли ветра. Однако «срок действия» этой воздушной массы уже подошел к концу, отметил спикер.