Стало известно, когда введут в строй школу на улице Батуринской в Краснодаре

Новую школу на 1 550 мест, которая сейчас строится на улице Батуринской в Краснодаре, планируется сдать в эксплуатацию до 1 июня 2024 года. Занятия в учебном заведении начнутся 1 сентября, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.
На строительной площадке объекта трудятся 228 человек и пять единиц техники. Строители уже отделывают стены и потолки, укладывают керамическую плитку и линолеум. Параллельно ведутся работы по прокладке сетей электро-, тепло— и водоснабжения и водоотведения.
По проекту в здании площадью 30 тысяч кв. метров разместятся учебные классы, четыре спортзала, два актовых зала, столовая, медицинский кабинет, библиотека.
Рядом со школой будет оборудована спортивная зона, на которой предусмотрены площадки для занятий лёгкой атлетикой, футболом, волейболом и баскетболом.