Стало известно, когда введут в строй школу на улице Батуринской в Краснодаре

Новую школу на 1 550 мест, которая сейчас строится на улице Батуринской в Краснодаре, планируется сдать в эксплуатацию до 1 июня 2024 года. Занятия в учебном заведении начнутся 1 сентября, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.