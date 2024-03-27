Число погибших в результате теракта в «Крокусе» выросло до 140
Скончался один из пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», он находился в крайне тяжелом состоянии.
Польша приостановила все учения после гибели спецназовцев
Минобороны приступило к проверке обстоятельств гибели военных.
Клишас объяснил невозможность приговорить террористов к смертной казни
Смертная казнь не предусмотрена в качестве наказания по ст. 205 УК о теракте. Кроме того, такие дела не рассматривают присяжные.
Samsung Pay с 3 апреля отключает российские карты «Мир»
Новые карты привязать тоже будет нельзя.
ФСБ призвала не верить звонкам от лжесотрудников спецслужб
В спецслужбе также призвали не верить предложениям о необходимости получения кредита, перевода денег на некий безопасный счет или передачи их курьеру.
Главные новости к вечеру 27 марта
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Число погибших в результате теракта в «Крокусе» выросло до 140