Главные новости к вечеру 27 марта

Число погибших в результате теракта в «Крокусе» выросло до 140

Скончался один из пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», он находился в крайне тяжелом состоянии.



Польша приостановила все учения после гибели спецназовцев

Минобороны приступило к проверке обстоятельств гибели военных.



Клишас объяснил невозможность приговорить террористов к смертной казни

Смертная казнь не предусмотрена в качестве наказания по ст. 205 УК о теракте. Кроме того, такие дела не рассматривают присяжные.



Samsung Pay с 3 апреля отключает российские карты «Мир»

Новые карты привязать тоже будет нельзя.



ФСБ призвала не верить звонкам от лжесотрудников спецслужб

В спецслужбе также призвали не верить предложениям о необходимости получения кредита, перевода денег на некий безопасный счет или передачи их курьеру.