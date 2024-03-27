В центре Воронежа на выходных перекроют движение и запретят парковку

В воскресенье, 31 марта, с 7.00 до 17.00 закроют движение транспорта у Центрального стадиона профсоюзов. Это косвенно подтверждает, что, несмотря на недавний теракт в Подмосковье, игру «Факела» с «Оренбургом» решили провести со зрителями. Иначе смысла перекрывать улицы нет.
Как обычно во время матчей Премьер-лиги, перекроют движение на участках четырех улиц (в том числе и выезд со дворов):
Комиссаржевской (от Кольцовской до проспекта Революции);
Чайковского (от проспекта Революции до Кольцовской);
Студенческой (от Феоктистова до Комиссаржевской);
Фридриха Энгельса (от Феоктистова до Средне-Московской).
На время закрытия движения изменят путь автобусы №№ 46, 58 и 76. Как, смотрите здесь.
Кроме того, с 18.00 субботы, 30 марта, до 18.00 воскресенья, 31 марта запретят парковаться на следующих участках улиц:
Фридриха Энгельса (от Комиссаржевской до Чайковского);
Студенческой (от Феоктистова до Комиссаржевской);
Комиссаржевской и Чайковского (от Фридриха Энгельса до Студенческой).