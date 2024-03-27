В центре Воронежа на выходных перекроют движение и запретят парковку

В воскресенье, 31 марта, с 7.00 до 17.00 закроют движение транспорта у Центрального стадиона профсоюзов. Это косвенно подтверждает, что, несмотря на недавний теракт в Подмосковье, игру «Факела» с «Оренбургом» решили провести со зрителями. Иначе смысла перекрывать улицы нет.