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В центре Воронежа на выходных перекроют движение и запретят парковку

В мэрии косвенно подтвердили, что болельщиков пустят на игру «Факела» с «Оренбургом».

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 31 марта, с 7.00 до 17.00 закроют движение транспорта у Центрального стадиона профсоюзов. Это косвенно подтверждает, что, несмотря на недавний теракт в Подмосковье, игру «Факела» с «Оренбургом» решили провести со зрителями. Иначе смысла перекрывать улицы нет.

Как обычно во время матчей Премьер-лиги, перекроют движение на участках четырех улиц (в том числе и выезд со дворов):

Комиссаржевской (от Кольцовской до проспекта Революции);

Чайковского (от проспекта Революции до Кольцовской);

Студенческой (от Феоктистова до Комиссаржевской);

Фридриха Энгельса (от Феоктистова до Средне-Московской).

На время закрытия движения изменят путь автобусы №№ 46, 58 и 76. Как, смотрите здесь.

Кроме того, с 18.00 субботы, 30 марта, до 18.00 воскресенья, 31 марта запретят парковаться на следующих участках улиц:

Фридриха Энгельса (от Комиссаржевской до Чайковского);

Студенческой (от Феоктистова до Комиссаржевской);

Комиссаржевской и Чайковского (от Фридриха Энгельса до Студенческой).