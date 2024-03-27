Детёныш муравьеда в Калининградском зоопарке набрал вес (видео)

Малыш муравьеда Кайи в калининградском зоопарке потяжелел за неделю на 390 грамм, сейчас детёныш весит 3,36 кг. Об этом в своём телеграм-канале сообщил зоопарк.
Сотрудники взвесили и кормящую маму — за её здоровьем следят тщательно. Именно от состояния матери зависит самочувствие малыша. Выяснилось, что самка, наоборот, похудела. Её вес снизился до 48,6 кг.
«Кайе увеличат порцию еды, добавят витаминов и питательных минеральных добавок. Карапузу ничего добавлять не надо, он сам себе всё добавит!» — рассказала контент-редактор Екатерина Михайлова.
Малыш муравьед уже несколько недель учиться самостоятельным движениям — ползает по маме в перерывах между приёмами пищи.