Минпросвещения обратилось к родителям казахстанских школьников

«В настоящее время в парламенте рассматриваются законопроекты по вопросам защиты прав женщин и детей. В последнее время распространяется недостоверная информация о нормах, якобы позволяющих государственным органам отбирать детей из семей. Официально заявляем: данная информация не соответствует действительности. В рассматриваемых законопроектах и других нормативно-правовых актах, находящихся в парламенте, нет ни одной нормы, позволяющей отбирать детей из семей», — отметил Едил Оспан.