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В Ташкенте 29 марта пройдет День без автомобиля

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В пятницу, 29 марта, Минэкологии проведет в Ташкенте акцию «День без автомобиля», сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Это предусмотрено указом президента от 21 февраля, который предписывает в этот день всем руководителям и сотрудникам республиканских и региональных исполнительных органов, офисы которых расположены в Ташкенте, пользоваться общественным транспортом вместо личного автомобиля, подавая пример населению.

Цель акции — пропаганда здорового образа жизни, а также привлечение внимания общественности к вопросам защиты окружающей среды от вредных газов, выбрасываемых автомобилями, уменьшения автомобильного движения в крупных городах, развития общественной транспортной системы.

Министерство экологии призывает всех не оставаться равнодушными к проводимой акции в этот день и сделать выбор в пользу общественного транспорта, велосипедов и других видов транспорта, не наносящих вред экологии.

Напомним, что предложение о реализации раз в месяц проекта «День без автомобиля», предусмотренное указом, было выдвинуто представителями общественности и экоактивистами и внесено в проект госпрограммы «Года поддержки молодежи и бизнеса».

экология