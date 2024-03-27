В Ташкенте 29 марта пройдет День без автомобиля

Это предусмотрено указом президента от 21 февраля, который предписывает в этот день всем руководителям и сотрудникам республиканских и региональных исполнительных органов, офисы которых расположены в Ташкенте, пользоваться общественным транспортом вместо личного автомобиля, подавая пример населению.
Цель акции — пропаганда здорового образа жизни, а также привлечение внимания общественности к вопросам защиты окружающей среды от вредных газов, выбрасываемых автомобилями, уменьшения автомобильного движения в крупных городах, развития общественной транспортной системы.
Министерство экологии призывает всех не оставаться равнодушными к проводимой акции в этот день и сделать выбор в пользу общественного транспорта, велосипедов и других видов транспорта, не наносящих вред экологии.
Напомним, что предложение о реализации раз в месяц проекта «День без автомобиля», предусмотренное указом, было выдвинуто представителями общественности и экоактивистами и внесено в проект госпрограммы «Года поддержки молодежи и бизнеса».