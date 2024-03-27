В Ташкенте 29 марта пройдет День без автомобиля

Это предусмотрено указом президента от 21 февраля, который предписывает в этот день всем руководителям и сотрудникам республиканских и региональных исполнительных органов, офисы которых расположены в Ташкенте, пользоваться общественным транспортом вместо личного автомобиля, подавая пример населению.