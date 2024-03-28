Как в селе Полетном Хабаровского края берегут белорусскую культуру

— А вы представьте, что это женщины вышивали не от скуки — весь день проработают в поле или со скотиной провозятся, детей накормят, дом приберут, еды наготовят и садятся за рукоделие при свете лучины, — разглядываем с Анной Владимировной невероятные, будто объемные, цветы, вышитые сто лет назад. — Им хотелось украсить свой дом, чтобы был уют. Казалось бы — просто полотенце, а сколько тепла и души в него вложено! И ведь никаких схем у них не было, сами придумывали либо у других мастериц перенимали. Или повторяли, что им понравилось.