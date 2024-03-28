Какой сегодня праздник: 28 марта

В скандинавских странах — День национального героя Рагнара Лодброка — одного из легендарных конунгов (королей) Дании и Швеции, правивших в VIII—IX вв. еках. Традиционно в День Рагнара Лодброка читается Сага о герое и произносятся тосты в его честь. Так скандинавы прославляют храбрость и мужество.