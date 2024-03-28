Какой сегодня праздник: 28 марта

Что празднуют в мире
28 марта свой профессиональный праздник отмечают нутрициологи — специалисты, решающие проблемы здоровья и красоты простым инструментом — питанием. Сейчас здоровое питание очень популярно, и любой человек знает, что нужно отказаться от вредной еды. Нутрициолог поможет подобрать самую правильную схему с учетом массы нюансов — от генетической предрасположенности пациента до текущего состояния здоровья и психологических факторов.
Россия отмечает День возрождения балкарского народа. Дата приурочена к событию 28 марта 1957 года — дню образования Кабардино-Балкарской республики и реабилитации подвергшегося депортации и высланного в Среднюю Азию балкарского народа.
В скандинавских странах — День национального героя Рагнара Лодброка — одного из легендарных конунгов (королей) Дании и Швеции, правивших в
Знаменательные события
В 1521 году португальский мореплаватель Фернан Магеллан первым из европейских путешественников вступил в контакт с филиппинскими аборигенами.
В 1709 году алхимик Иоганн Беттгер передал Aвгусту Саксонскому свои записи об опытах по получению фарфора. Дата считается днем рождения саксонского фарфора.
28 марта 1776 года основан Большой театр в Москве: в этот день меценат Петр Урусов получил от Екатерины II привилегию на открытие актерской труппы сроком на десять лет.
В 1797 году в США Натаниэль Бриггс из Нью-Гемпшира запатентовал первую стиральную машину, представляющую собой деревянный ящик с подвижной рамой.
Кто родился
28 марта 1743 года родилась литературный деятель, княгиня Екатерина Дашкова, оживившая научно-просветительскую сферу Российской империи. Дашкова — первая женщина-директор Петербургской академии наук (1783−96 гг.), она же — автор мемуаров о Екатерине II. Кроме того, к заслугам княгини относится учреждение Императорской Российской академии.
В 1868 году на свет появился один из наиболее влиятельных и знаменитых советских писателей Максим Горький, подержавший революцию и получивший признание как основатель социалистического реализма. Творчество Горького было высоко оценено современниками. Среди его наследия: «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «На дне», «Васса Железнова».
Также 28 марта родились кинорежиссер Александр Митта, актеры Екатерина Жемчужная, Винс Вон, Джулия Стайлз, певица Леди Гага.