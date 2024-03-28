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Какой сегодня праздник: 28 марта

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости Крым. 28 марта — день рождения саксонского фарфора и стиральной машины, весь мир празднует День нутрициолога, а Россия — День возрождения балкарского народа. Еще в этот день родился советский писатель Максим Горький.

Что празднуют в мире

28 марта свой профессиональный праздник отмечают нутрициологи — специалисты, решающие проблемы здоровья и красоты простым инструментом — питанием. Сейчас здоровое питание очень популярно, и любой человек знает, что нужно отказаться от вредной еды. Нутрициолог поможет подобрать самую правильную схему с учетом массы нюансов — от генетической предрасположенности пациента до текущего состояния здоровья и психологических факторов.

Россия отмечает День возрождения балкарского народа. Дата приурочена к событию 28 марта 1957 года — дню образования Кабардино-Балкарской республики и реабилитации подвергшегося депортации и высланного в Среднюю Азию балкарского народа.

В скандинавских странах — День национального героя Рагнара Лодброка — одного из легендарных конунгов (королей) Дании и Швеции, правивших в VIII—IX вв.еках. Традиционно в День Рагнара Лодброка читается Сага о герое и произносятся тосты в его честь. Так скандинавы прославляют храбрость и мужество.

Знаменательные события

В 1521 году португальский мореплаватель Фернан Магеллан первым из европейских путешественников вступил в контакт с филиппинскими аборигенами.

В 1709 году алхимик Иоганн Беттгер передал Aвгусту Саксонскому свои записи об опытах по получению фарфора. Дата считается днем рождения саксонского фарфора.

28 марта 1776 года основан Большой театр в Москве: в этот день меценат Петр Урусов получил от Екатерины II привилегию на открытие актерской труппы сроком на десять лет.

В 1797 году в США Натаниэль Бриггс из Нью-Гемпшира запатентовал первую стиральную машину, представляющую собой деревянный ящик с подвижной рамой.

Кто родился

28 марта 1743 года родилась литературный деятель, княгиня Екатерина Дашкова, оживившая научно-просветительскую сферу Российской империи. Дашкова — первая женщина-директор Петербургской академии наук (1783−96 гг.), она же — автор мемуаров о Екатерине II. Кроме того, к заслугам княгини относится учреждение Императорской Российской академии.

В 1868 году на свет появился один из наиболее влиятельных и знаменитых советских писателей Максим Горький, подержавший революцию и получивший признание как основатель социалистического реализма. Творчество Горького было высоко оценено современниками. Среди его наследия: «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «На дне», «Васса Железнова».

Также 28 марта родились кинорежиссер Александр Митта, актеры Екатерина Жемчужная, Винс Вон, Джулия Стайлз, певица Леди Гага.

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