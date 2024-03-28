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Что можно и нельзя делать в Александров день 28 марта, который называют Лесное ухоженье

Что можно и нельзя делать в Александров день 28 марта на Лесное ухоженье.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 28 марта 2024 года вспоминает святого Александра Сидского. В народе отмечают Александров день. Есть еще одно название — Лесное ухоженье. Оно связано с тем, что в указанную дату было принято максимально уважительно отзываться про лес.

Что нельзя делать 28 марта

В Александров день запрещено ходить в лес, так как можно заблудиться. Нельзя 28 марта мыть голову. Считается, что это грозит расставанием с любимым человеком. Кроме того, не рекомендуется чесать голову. Это может спровоцировать неприятности.

Что можно делать 28 марта

Предки верили, что, если черная кошка перебежит дорогу в Александров день, то это указывает на удачу в финансах. Как правило, хозяйки 28 марта занимались генеральной уборкой и бытовыми делами.

Согласно приметам, купающиеся чайки указывают на дождь в скором времени. В том случае, если увидеть зяблика, то ожидается стужа. Про солнечную погоду говорит чириканье воробьев. Красный закат 28 марта предупреждает про дождь.