Что можно и нельзя делать в Александров день 28 марта, который называют Лесное ухоженье

Православная церковь 28 марта 2024 года вспоминает святого Александра Сидского. В народе отмечают Александров день. Есть еще одно название — Лесное ухоженье. Оно связано с тем, что в указанную дату было принято максимально уважительно отзываться про лес.
Что нельзя делать 28 марта
В Александров день запрещено ходить в лес, так как можно заблудиться. Нельзя 28 марта мыть голову. Считается, что это грозит расставанием с любимым человеком. Кроме того, не рекомендуется чесать голову. Это может спровоцировать неприятности.
Что можно делать 28 марта
Предки верили, что, если черная кошка перебежит дорогу в Александров день, то это указывает на удачу в финансах. Как правило, хозяйки 28 марта занимались генеральной уборкой и бытовыми делами.
Согласно приметам, купающиеся чайки указывают на дождь в скором времени. В том случае, если увидеть зяблика, то ожидается стужа. Про солнечную погоду говорит чириканье воробьев. Красный закат 28 марта предупреждает про дождь.