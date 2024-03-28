Что не так с безналичной оплатой на Дону

В Ростове прячущих валидаторы водителей победили, а в области пока нет.
Власти Ростовской области собираются увеличить внедрение безналичной системы оплаты в транспорте. Дончане из глубинки жалуются, что некоторые водители прячут терминалы. Кроме того, до сих пор остаются категории льготников, которые ездят по бумажным проездным.
Иногда поездка выливается в скандал. Что хотят изменить, выяснял rostov.aif.ru.
Сироты остались за бортом.
Безналичную оплату проезда на Дону ввели ещё в мае 2023 года. Электронные карты выдали большинству льготников — местным, региональным, федеральным. Но не всем. Дети-сироты и социальные работники остались за бортом. Из-за этого случаются конфликтные ситуации даже в областном центре. Например, в конце января в соцсетях появился пост о том, что водитель ростовского автобуса выгнал девочку-сироту после того, как та показала проездной для бесплатного проезда и студенческий билет. В компании-перевозчике рассказали, что пассажирка отказала водителю в просьбе показать заламинированную карту с обратной стороны. Мужчина потребовал оплатить проезд, а девочка вышла сама. Кто прав, а кто виноват, уже не выяснить, но такие ситуации могут происходить и дальше, пока не будет электронных карт.
«С водительским составом мы провели инструктаж. Также состоялись собрания бригадиров маршрутов. К водителям, нарушившим правила перевозки пассажиров и должностную инструкцию, применяются дисциплинарные и иные взыскания в соответствии с ТК РФ», — рассказал гендиректор МУП МТК «Ростовпассажиртранс» Захар Музыченко.
С февраля в Ростове-на-Дону уже сделали пилотный проект, по которому 700 детям-сиротам раздали специальные карты «Простор» — пополнять их не нужно.
«Масштабирование проекта на всю Ростовскую область позволит обеспечить прозрачность и эффективность финансирования поездок данной категории граждан», — пояснили в пресс-службе компании-оператора «АРПС».
Где ты, терминал?
Оплачивать банковскими и транспортными картами, а также смартфонами, по идее, можно во всём транспорте Дона. В том числе электричках. Но есть нюанс — пассажиры жалуются на то, что водители автобусов прячут терминалы для оплаты. Власти подсчитали: активного оборудования в регионе только 77%. То, что водители прячут терминалы, не только создаёт проблемы пассажирам, но и не даёт оценить реальный поток людей. Чаще всего жалобы приходят из Новошахтинска, Каменска-Шахтинского, Зверево. Обращаются и в нашу редакцию.
«Стараюсь платить картой, чтобы не считать медяки, — рассказывает житель Новошахтинска Иван. — Бывает, водители прячут терминал под какой-нибудь плед и говорят, что его нет. Как будто собирают себе на карман».
И если в Ростове-на-Дону за несколько лет действующей системы эту «болезнь» удалось победить, то в районах только начинают с этим бороться.
«Организаторы перевозок по отчётам оператора не могут увидеть реальную картину доходов по перевозкам пассажиров. Экономическая составляющая доходной и расходной части искажена, что делает невозможным установление прозрачного экономически обоснованного тарифа на перевозку пассажиров. Разработан и размещается в салонах автобусов информационный стикер, на котором написано “Если вам отказали в приёме безналичной оплаты, проезд предоставляется бесплатно”, — рассказал заместитель губернатора РО — министр транспорта РО Владимир Окунев.
Как у соседей?
В Краснодарском крае практически весь общественный транспорт перевели на безналичную оплату. В Волгоградской области терминалами оборудован транспорт большинства районов. В Ставропольском крае безналичная оплата обязательна только для маршрутов с регулируемым тарифом, там, где стоимость проезда устанавливает не перевозчик.
Цифры.
В транспорте Ростовской области установлено 3537 терминалов.
Всего в регионе работает 122 перевозчика.
В 2023 году выдано 38 517 карт региональных льготников и 50 871 карта для федеральных льготников. Они проехали за это время 7 618 584 и 6 645 432 раза соответственно.
Всего за 2023 год пассажиры в регионе проехали 169 746 434 раза. При этом 111 908 046 раз они использовали банковские карты, 5 411 933 раза проехали по транспортным картам, а ещё 6 044 517 раз, оплачивая наличными.