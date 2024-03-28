Что не так с безналичной оплатой на Дону

Безналичную оплату проезда на Дону ввели ещё в мае 2023 года. Электронные карты выдали большинству льготников — местным, региональным, федеральным. Но не всем. Дети-сироты и социальные работники остались за бортом. Из-за этого случаются конфликтные ситуации даже в областном цент­ре. Например, в конце января в соцсетях появился пост о том, что водитель ростовского автобуса выгнал девочку-сироту после того, как та показала проездной для бесплатного проезда и студенческий билет. В компании-перевозчике рассказали, что пассажирка отказала водителю в просьбе показать заламинированную карту с обратной стороны. Мужчина потребовал оплатить проезд, а девочка вышла сама. Кто прав, а кто виноват, уже не выяснить, но такие ситуации могут происходить и дальше, пока не будет электронных карт.