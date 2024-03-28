Что произошло в Иркутске в ночь на 28 марта 2024 года: последние новости

На улице Грязнова в Иркутске введут ограничения, сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. В администрации пояснили, что ограничения связаны с проведением работ на сетях водоснабжения и канализации. Ограничение будет действовать на улице Грязнова возле дома № 5.
В Иркутской области пьяный мужчина угнал автомобиль у доставщика суши. Тот ненадолго оставил свой автомобиль с ключом в замке зажигания. Однако спустя время угонщик вынужден был остановиться на обочине, так как пробил радиатор, из него вытек антифриз.
Жителей Ангарского городского округа предупредили о повышении стоимости проезда на двух автобусных маршрутах. Стоимость проезда поднимут до 45 рублей в автобусах по маршрутам № 1 и № 5.