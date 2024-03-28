Что произошло в Иркутске в ночь на 28 марта 2024 года: последние новости

В Иркутской области пьяный мужчина угнал автомобиль у доставщика суши. Тот ненадолго оставил свой автомобиль с ключом в замке зажигания. Однако спустя время угонщик вынужден был остановиться на обочине, так как пробил радиатор, из него вытек антифриз.