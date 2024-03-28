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Что произошло в Иркутске в ночь на 28 марта 2024 года: последние новости

На улице Грязнова в Иркутске введут ограничения.

Источник: Freepik

На улице Грязнова в Иркутске введут ограничения, сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. В администрации пояснили, что ограничения связаны с проведением работ на сетях водоснабжения и канализации. Ограничение будет действовать на улице Грязнова возле дома № 5.

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