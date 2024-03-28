Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 28 марта

ЧП произошло в поселке Талая Магаданской области 28 марта. На дизельной электростанции обрушилась крыша, бетонные блоки едва не задели несколько человек. Пострадал только один мужчина. Его увезли в больницу, его состояние пока стабильно тяжелое — травмы головы, ног и рук.