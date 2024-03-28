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Небольшой снег с ветром ожидается в Иркутской области 28 марта

Погода в Иркутске 28 марта 2024 года будет снежной.

Сейчас в Ричмонде: +9° 2 м/с 93% 759 мм рт. ст. +10°
Источник: Комсомольская правда

Зима не желает уходить из Приангарья. В областной столице снова идет снег, из-за этого на дорогах начинают формироваться утренние пробки. Может вторая половина дня будет более солнечной и теплой. Синоптики рассказали, какая ожидается погода в Иркутске 28 марта 2024 года.

Погода в Иркутске 28 марта 2024

— По области переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, северо-восточный 5−10 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура +4…-1 градус, местами −6…-11 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 28 марта 2024 года будет облачной, утром небольшой снег. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Температура около 0 градусов.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, как правильно избавляться от мусора на даче.