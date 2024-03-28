Небольшой снег с ветром ожидается в Иркутской области 28 марта

Зима не желает уходить из Приангарья. В областной столице снова идет снег, из-за этого на дорогах начинают формироваться утренние пробки. Может вторая половина дня будет более солнечной и теплой. Синоптики рассказали, какая ожидается погода в Иркутске 28 марта 2024 года.