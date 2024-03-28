Не люди — звери: собакоеды завелись в Приморье

По словам женщины, группа неизвестных ловит собак, которые находятся на прогулке, а затем затаскивают их к себе в квартиру и разделывают. По всей видимости, псов съедают, а тела выбрасывают поблизости. Комментаторы предположили, что подозреваемые даже не пытаются скрыть следы злодеяний.