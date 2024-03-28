Не люди — звери: собакоеды завелись в Приморье

Очевидица рассказала в соцсетях, что на улице Щорса в Артеме нашли выпотрошенные тела собак. Она предположила, что в одном из домов люди разделывают их и едят, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
По словам женщины, группа неизвестных ловит собак, которые находятся на прогулке, а затем затаскивают их к себе в квартиру и разделывают. По всей видимости, псов съедают, а тела выбрасывают поблизости. Комментаторы предположили, что подозреваемые даже не пытаются скрыть следы злодеяний.
Женщина просит правоохранительные органы обратить на эту ситуацию внимание и найти тех, кто так жестоко обращается с четвероногими друзьями. Иначе в скором времени пострадает еще больше питомцев: у одной из жертв живодеров был ошейник.