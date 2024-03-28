В поход к вулканическим скалам приглашают хабаровчан

Последние мартовские выходные партнеры проекта «Отдыхаем в крае» предлагают жителям Хабаровского края провести активно: наедине с пробуждающейся от зимы природой. Туры подобраны таким образом, что подойдут и новичкам, и начинающим путешественникам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Одно из путешествий — тур к вулканическим скалам, которые также носят имя Камень-Монах. Это остатки жерла древнего вулкана посреди леса, расположенные в ЕАО и притягивающие множество туристов и исследователей. В высоту скала достигает 16 метров. Участников ждет прогулка по лиственному лесу, которая под силу даже детям. Протяженность маршрута — 5 км. Здесь нет крутых подъемов, местность равнинная, а весенний воздух максимально насыщен кислородом. Выезд запланирован на 30 марта. Подробности по телефону: +7 (914)177−78−97. Любителям общения с животными отлично подойдет пушистотерапия — посещение фермы с домашними питомцами. Все желающие смогут увидеть енота, лис, белок, павлинов и лебедей, покормить кроликов, коз, лошадей, свинку. В завершение экскурсии всех участников напоят горячим чаем с домашними пирогами. Пушистотерапия состоится 30 марта. Задать уточняющие вопросы можно по номеру: +7 (966)594−94−25.
Еще одна интересная активность — экскурсия по церковным достопримечательностям Хабаровска.
— Туристы узнают, какой вклад внесли семьи наших земляков архитектора Александра Мамешина и художника Геннадия Павлишина в духовное наследие родного города. В рамках экскурсии запланировано посещение Церкви Елисаветы Феодоровны Преподобномученицы, Церкви Серафима Саровского в Северном парке Хабаровска, а также Церкви Александра Невского и Даниила Московского, — рассказали в региональном Минтуризма.
Экскурсия к по церковным достопримечательностям запланирована 31 марта с 11:00 до 13:00. Подробности расскажут по телефону: +7 (914)177−78−97.