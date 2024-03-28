В поход к вулканическим скалам приглашают хабаровчан

Одно из путешествий — тур к вулканическим скалам, которые также носят имя Камень-Монах. Это остатки жерла древнего вулкана посреди леса, расположенные в ЕАО и притягивающие множество туристов и исследователей. В высоту скала достигает 16 метров. Участников ждет прогулка по лиственному лесу, которая под силу даже детям. Протяженность маршрута — 5 км. Здесь нет крутых подъемов, местность равнинная, а весенний воздух максимально насыщен кислородом. Выезд запланирован на 30 марта. Подробности по телефону: +7 (914)177−78−97. Любителям общения с животными отлично подойдет пушистотерапия — посещение фермы с домашними питомцами. Все желающие смогут увидеть енота, лис, белок, павлинов и лебедей, покормить кроликов, коз, лошадей, свинку. В завершение экскурсии всех участников напоят горячим чаем с домашними пирогами. Пушистотерапия состоится 30 марта. Задать уточняющие вопросы можно по номеру: +7 (966)594−94−25.



Еще одна интересная активность — экскурсия по церковным достопримечательностям Хабаровска.