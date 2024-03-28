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Роли бомжей: Пластический хирург Володченков предсказал мрачное будущее Кологривому

По его словам, проблема состоит в образе жизни актера.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

29-летний актер из Новосибирска Никита Кологривый, известный по роли в сериале «Слово пацана», рискует столкнуться с ранним старением кожи. Об этом выразил обеспокоенность пластический хирург Иван Володченков.

В интервью телеканалу «360» доктор Володченков заявил, что предполагаемое употребление Кологривым алкоголя и табака в сочетании с возможным отсутствием сбалансированной диеты может способствовать быстрому ухудшению его внешнего вида. Он также предположил, что это может ограничить будущие актерские роли Кологривого ролями, изображающими бездомных.

Доктор Володченков пояснил, что особенности строения лицевых тканей Кологривого могут сделать его более восприимчивым к возрастным изменениям.

Он посоветовал актеру вести более здоровый образ жизни, в том числе отказаться от вредных привычек и обратиться за профессиональной помощью к косметологу, чтобы дольше сохранить свою внешность.

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