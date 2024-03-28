Роли бомжей: Пластический хирург Володченков предсказал мрачное будущее Кологривому

Доктор Володченков пояснил, что особенности строения лицевых тканей Кологривого могут сделать его более восприимчивым к возрастным изменениям.



Он посоветовал актеру вести более здоровый образ жизни, в том числе отказаться от вредных привычек и обратиться за профессиональной помощью к косметологу, чтобы дольше сохранить свою внешность.