Первый весенний дождь и тепло до +8 градусов принесет в Новосибирск конец марта

По Новосибирской области также будет тепло, ночью −4…+1 градуса, а днем +4…+9. Местами пройдут небольшие дожди, ночью с мокрым снегом, но по северо-востоку региона будет преимущественно без осадков. Порывы усилятся до 13 метров в секунду.