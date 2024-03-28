Первый весенний дождь и тепло до +8 градусов принесет в Новосибирск конец марта

В Новосибирске совсем распогодилось. Синоптики обещают теплую погоду: ночью −1…+1 градус, а днем +5…+7. Хотя небольшие тучи соберутся с утра.
— Будет преимущественно без осадков, утром небольшой дождь. Юго-восточный ветер подует со скоростью 3−8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
По Новосибирской области также будет тепло, ночью −4…+1 градуса, а днем +4…+9. Местами пройдут небольшие дожди, ночью с мокрым снегом, но по северо-востоку региона будет преимущественно без осадков. Порывы усилятся до 13 метров в секунду.