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Первый весенний дождь и тепло до +8 градусов принесет в Новосибирск конец марта

28 марта в Новосибирске пройдет дождь и потеплеет до +8.

Сейчас в Ричмонде: +9° 2 м/с 93% 759 мм рт. ст. +10°
Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске совсем распогодилось. Синоптики обещают теплую погоду: ночью −1…+1 градус, а днем +5…+7. Хотя небольшие тучи соберутся с утра.

— Будет преимущественно без осадков, утром небольшой дождь. Юго-восточный ветер подует со скоростью 3−8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области также будет тепло, ночью −4…+1 градуса, а днем +4…+9. Местами пройдут небольшие дожди, ночью с мокрым снегом, но по северо-востоку региона будет преимущественно без осадков. Порывы усилятся до 13 метров в секунду.