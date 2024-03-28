В Новосибирске таксист из Грузии избил подростка из-за 100 рублей

Согласно материалам судебного дела, случившийся инцидент произошел, когда несовершеннолетний заказал такси до коттеджного поселка в Заельцовском районе Новосибирска. Водитель такси, обещавшийся везти пассажира за дополнительные 300 рублей чаевых, потребовал полную сумму после того, как оказалось, что приложение не позволяет перевести больше 200 рублей.