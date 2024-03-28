Пациентку со сросшимися почками спасли врачи из Хабаровска

На операционном столе — женщина с аномалией развития почек. Ее органы срослись между собой нижними полюсами еще при рождении. В медицине это называется «подковообразная почка». За год такое находят у трех-четырех пациентов. Чаще других они подвержены заболеваниям мочеполовой системы, в том числе, и формированию камней. Именно с ними и поступила в медучреждение женщина. Оперировать ее решили новым методом — провести перкутанную литотрипсию.