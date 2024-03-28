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Пациентку со сросшимися почками спасли врачи из Хабаровска

Специалисты выполнили первую литотрипсию при нестандартной ситуации.

Источник: Комсомольская правда

Хирурги Краевой клинической больницы имени профессора Сергеева продолжают спасать жизни пациентов и выполнять серьезные операции. Недавно, к примеру, они выполнили первую перкутанную литотрипсию при нестандартной ситуации.

На операционном столе — женщина с аномалией развития почек. Ее органы срослись между собой нижними полюсами еще при рождении. В медицине это называется «подковообразная почка». За год такое находят у трех-четырех пациентов. Чаще других они подвержены заболеваниям мочеполовой системы, в том числе, и формированию камней. Именно с ними и поступила в медучреждение женщина. Оперировать ее решили новым методом — провести перкутанную литотрипсию.

— Это малоинвазивный метод, позволяющий выполнять разрушение конкрементов лазерным оборудованием через небольшой разрез в поясничной области, — рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Операция прошла в штатном режиме. Женщина идет на поправку.

Такие операции начали проводить в декабре прошлого года. Сейчас сделано уже около 10 процедур при стандартных диагнозах, а теперь есть опыт с аномальным развитием.

здоровье