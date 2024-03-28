Цены на любимую в Приморье иваси взлетели из-за скупки рыбы Китаем

«На сегодняшний день ситуация по этому виду сырья (иваси — прим. ред.) складывается крайне неудачно. Промысел по данному виду рыбы закончен. Практически вся выловленная иваси ушла на экспорт в Африку и прочие страны. Как результат, мы наблюдаем высокие цены на внутреннем рынке РФ, а также отсутствие необходимых объемов. Напомним, что в 2023 году цена на иваси в период с марта по август падала: навеска “60+” с 65 ₽/кг до 40 ₽/кг, навеска “70+” с 88 ₽/кг до 65 ₽/кг. В настоящее время стоимость иваси составляет: “60+” — 108 ₽/кг; “70+” — 129 ₽/кг; “80+” — перешагнула отметку в 150 ₽/кг», — говорится в обзоре оптового рынка рыбоконсервного сырья компании «Русский рыбный мир».