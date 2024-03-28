Цены на любимую в Приморье иваси взлетели из-за скупки рыбы Китаем

Популярные рыбные консервов из тихоокеанской сардины (иваси) резко подорожали из-за выросших производственных и логистических издержек, а также массовой закупки этой рыбы Китаем. Участники рынка считают, что это временный тренд, во второй половине года эта продукция начнет дешеветь, сообщает ИА PrimaMedia. На Дальнем Востоке одним из крупнейших добытчиков иваси является «Доброфлот», в собственности которого находится плавбаза «Всеволод Сибирцев».
Иваси является традиционной заменой сайры, которая время от времени уходит от российских берегов.
«На сегодняшний день ситуация по этому виду сырья (иваси — прим. ред.) складывается крайне неудачно. Промысел по данному виду рыбы закончен. Практически вся выловленная иваси ушла на экспорт в Африку и прочие страны. Как результат, мы наблюдаем высокие цены на внутреннем рынке РФ, а также отсутствие необходимых объемов. Напомним, что в 2023 году цена на иваси в период с марта по август падала: навеска “60+” с 65 ₽/кг до 40 ₽/кг, навеска “70+” с 88 ₽/кг до 65 ₽/кг. В настоящее время стоимость иваси составляет: “60+” — 108 ₽/кг; “70+” — 129 ₽/кг; “80+” — перешагнула отметку в 150 ₽/кг», — говорится в обзоре оптового рынка рыбоконсервного сырья компании «Русский рыбный мир».
«Единственным выходом из сложившейся ситуации станет закупка иваси, промысел которой начнется в мае. Однако, у переработчиков к такому виду сырья будет много вопросов, в большей части связанных с качеством этой рыбы. Выловленный в указанный период этот вид рыбы плохо солится и имеет отрицательные показатели при производстве рыбных консервов», — отмечает компания.
Рыбодобывающие предприятия Приморского края в 2023 году добыли 718 тысяч тонн водных биоресурсов, что на 3% превышает показатель 2022 года. В том числе добыча минтая составила 482,3 тысячи тонн, сардины иваси — 72,5 тысячи тонн, кальмара — 23,1 тысячи тонн.
Издание «Коммерсант» (18+) приводит слова управляющего директора группы компаний «Доброфлот» Александра Ефремова, который связывает рост цен на консервы из иваси с растущим спросом на мороженное сырье в Китае, что вызвано уникальным природным явлением Эль-Ниньо в Латинской Америке.
По словам бизнесмена, резкое сокращение вылова анчоуса в Перу и Чили привело к росту цен на рыбную муку и особенно рыбий жир. Чтобы адаптироваться, китайские переработчики обратились к покупке и использованию российских замороженных сардин для производства белковых кормов.
Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев сказал «Ъ», что информация о повышении цен не соответствует действительности, так как основана на ограниченных сведениях разовых трансакций.
На «часе эксперта» в Совете Федерации 20 марта глава ВАРПЭ заявил, что субсидирование железнодорожных перевозок минтая с Дальнего Востока в центральные регионы РФ дало хорошие результаты, эту меру следует распространить и на другие виды рыбы, в частности, на сельдь, горбушу и сардину иваси. На это потребуется до 1,5 млрд рублей в год,
Александр Ефремов прогнозирует снижение цен на сардины во второй половине текущего года, объясняя колебание цен временным обстоятельством. В «Русском рыбном мире» надеются на уловы 2024 года, но не ожидают снижения цен раньше мая. В Рыбном союзе добавили, что нынешнее повышение оптовых цен на сырье «не создает рисков для резкого подорожания консервов», которое, скорее всего, останется в пределах общей продуктовой инфляции.