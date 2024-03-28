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В Красноярске Трудовой отряд собрал 378 кг батареек и тонну макулатуры

В рамках экологической акции трудотрядовцы собрали 930 кг макулатуры, 378 кг батареек и 75 кг ртутных и энергосберегающих ламп.

В Красноярске борцы Трудового отряда главы города собрали почти тонну макулатуры за две недели. Об этом рассказали в мэрии.

В рамках экологической акции трудотрядовцы собрали 930 кг макулатуры, 378 кг батареек и 75 кг ртутных и энергосберегающих ламп.

Пункты приёма работают в молодёжных центрах во всех районах города.

Каждый желающий мог поучаствовать в лотерее и выиграть полезные сувениры.

Напомним, экологическая акция Трудового отряда проходит два раза в год — весной и осенью. В прошлом году удалось собрать свыше 1 тонны макулатуры, 252 кг батареек и 200 кг лампочек.

Кроме того, в отделении «Шанс» на Мичурина, 17 работает круглогодичный пункт приема электронного мусора. Горожане могут обратиться в будни с 9:00 до 18:00, чтобы сдать, например, использованные батарейки.

Ранее сообщалось о том, что в Дивногорске и его окрестностях установили 38 новых площадок для сбора мусора.

экология