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Во Владивостоке служба спасения предотвратила трагедию на льдине

С начала года сотрудники ВГПСС сняли с льдин 17 человек.

Источник: Администрация Владивостока

Во Владивостоке спасатели сняли двух человек со льдины, которую уносило в море, сообщили ИА PrimaMeida в пресс-службе администрации города.

Указывается, что во утром 28 марта во Владивостокскую городскую поисково-спасательную службу (ВГПСС) поступило сообщение о двух гражданах, унесенных на льдине в море. На место происшествия немедленно были отправлены спасатели двух ведомств. В 9 часов люди, гулявшие по льду с собакой, были успешно доставлены на берег ботом Государственной инспекции по маломерным судам.

После спасения сотрудники провели беседу с людьми о недопустимости выхода на лед в данное время года.

Руководитель ВГПСС Игорь Кубарев рассказал, что некоторые жители города игнорируют рекомендации и рискуют своей жизнью. Он отметил, что с начала года спасатели выезжали по подобным сообщениям 11 раз и сняли с льдин 17 человек.

Руководитель службы уточнил, что с начала года по 28 марта служба получила 418 звонков.

«На основе этих вызовов было организовано 193 выезда, из которых пять связаны с дорожно-транспортными происшествиями. Мы смогли спасти 79 человек, включая шесть детей», — добавил Игорь Кубарев.

Напомним, в Приморье с 20 февраля действует запрет выхода на лед в Уссурийском и Амурском заливах.