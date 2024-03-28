Во Владивостоке служба спасения предотвратила трагедию на льдине

Указывается, что во утром 28 марта во Владивостокскую городскую поисково-спасательную службу (ВГПСС) поступило сообщение о двух гражданах, унесенных на льдине в море. На место происшествия немедленно были отправлены спасатели двух ведомств. В 9 часов люди, гулявшие по льду с собакой, были успешно доставлены на берег ботом Государственной инспекции по маломерным судам.