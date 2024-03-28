Во Владивостоке служба спасения предотвратила трагедию на льдине

Во Владивостоке спасатели сняли двух человек со льдины, которую уносило в море, сообщили ИА PrimaMeida в пресс-службе администрации города.
Указывается, что во утром 28 марта во Владивостокскую городскую поисково-спасательную службу (ВГПСС) поступило сообщение о двух гражданах, унесенных на льдине в море. На место происшествия немедленно были отправлены спасатели двух ведомств. В 9 часов люди, гулявшие по льду с собакой, были успешно доставлены на берег ботом Государственной инспекции по маломерным судам.
После спасения сотрудники провели беседу с людьми о недопустимости выхода на лед в данное время года.
Руководитель ВГПСС Игорь Кубарев рассказал, что некоторые жители города игнорируют рекомендации и рискуют своей жизнью. Он отметил, что с начала года спасатели выезжали по подобным сообщениям 11 раз и сняли с льдин 17 человек.
Руководитель службы уточнил, что с начала года по 28 марта служба получила 418 звонков.
«На основе этих вызовов было организовано 193 выезда, из которых пять связаны с дорожно-транспортными происшествиями. Мы смогли спасти 79 человек, включая шесть детей», — добавил Игорь Кубарев.
Напомним, в Приморье с 20 февраля действует запрет выхода на лед в Уссурийском и Амурском заливах.