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В Новосибирске 49 новых троллейбусов будут ездить на маршрутах № 7 и № 29

Также планируется взять еще 80 троллейбусов по договору лизинга.

Источник: Мэрия Новосибирска

В этом году в Новосибирске доставят еще 49 троллейбусов с автономным ходом. Об этом сообщила пресс-служба минтранса региона.

26 новых троллейбусов направят на маршрут № 29, оставшиеся будут курсировать по маршруту № 7. Также планируется взять еще 80 троллейбусов по договору лизинга.

Новый транспорт город получает в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В 2022 году город 9 троллейбусов с автономным ходом марки «Горожанин». Они ездят по маршруту № 36. В 2023 году заключили договору на поставку еще 120 единиц транспорта. Недавно доставили последние троллейбусы из этой партии.