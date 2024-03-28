Снег с дождём будет идти в Хабаровском крае до начала выходных

Ухудшение погоды, по словам специалиста, связано с влиянием циклона, который смещается с запада. В период 28 до 30 марта в регионе будут идти дождь и мокрый снег, а ветер усилится до 15−20 метров в секунду. Ночная температура в среднем по краю составит от −2 до 0 градусов, днём ожидается от +2 до +7 градусов.