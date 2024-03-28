Снег с дождём будет идти в Хабаровском крае до начала выходных

В Хабаровском крае ожидается длительный период осадков в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщил «АиФ-Дальинформ» ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов погоды регионального гидрометцентра Никита Перерва.
Ухудшение погоды, по словам специалиста, связано с влиянием циклона, который смещается с запада. В период 28 до 30 марта в регионе будут идти дождь и мокрый снег, а ветер усилится до 15−20 метров в секунду. Ночная температура в среднем по краю составит от −2 до 0 градусов, днём ожидается от +2 до +7 градусов.
Ненастье не обойдёт стороной и Хабаровск. С 28 по 29 марта будет идти дождь с мокрым снегом, утром 30 марта выпадение осадков завершится. Ветер юго-восточный до 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью в ближайшие два дня составит 0 градусов, днём столбик термометра покажет +3…+6 градусов тепла. 30 марта утром будет −4 градуса, ко второй половине дня потеплеет до +4…+5 градусов.
«В связи с суточными изменениями температур на дорогах по всей территории края не исключены гололедные явления и отложения мокрого снега», — предупредил синоптик.