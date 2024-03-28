Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снег с дождём будет идти в Хабаровском крае до начала выходных

Осадки будут сопровождаться резким усилением ветра.

Сейчас в Ричмонде: +9° 2 м/с 93% 759 мм рт. ст. +10°
Источник: Freepik

В Хабаровском крае ожидается длительный период осадков в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщил «АиФ-Дальинформ» ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов погоды регионального гидрометцентра Никита Перерва.

Ухудшение погоды, по словам специалиста, связано с влиянием циклона, который смещается с запада. В период 28 до 30 марта в регионе будут идти дождь и мокрый снег, а ветер усилится до 15−20 метров в секунду. Ночная температура в среднем по краю составит от −2 до 0 градусов, днём ожидается от +2 до +7 градусов.

Ненастье не обойдёт стороной и Хабаровск. С 28 по 29 марта будет идти дождь с мокрым снегом, утром 30 марта выпадение осадков завершится. Ветер юго-восточный до 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью в ближайшие два дня составит 0 градусов, днём столбик термометра покажет +3…+6 градусов тепла. 30 марта утром будет −4 градуса, ко второй половине дня потеплеет до +4…+5 градусов.

«В связи с суточными изменениями температур на дорогах по всей территории края не исключены гололедные явления и отложения мокрого снега», — предупредил синоптик.