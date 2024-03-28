Фламинго из Новосибирского зоопарка впервые прогулялись после зимы

В Новосибирском зоопарке фламинго впервые после зимы вышли на прогулку. Видео и фото с птицами опубликованы в соцсетях учреждения.
Специалисты отметили, что готовили фламинго к этому выходу. Сначала они ненадолго открывали двери в их павильоне, чтобы птицы привыкали к прохладному воздуху. Они не испугались минусовой температуры, а наоборот хотели выйти на воздух. Однако работники зоопарки не торопились. Накануне, первый выход фламинго наконец-то состоялся.
Напомним, в новосибирском зоопарке приняли в стаю спасенного розового фламинго.