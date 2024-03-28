Стандарт развития креативных индустрий внедрят в Хабаровском крае.

Так, флагманом развития анимации в ДФО стала хабаровская студия «Мечталет». В январе в ходе поездки на Дальний Восток ее посетил президент Владимир Путин. Главе государства провели экскурсию, продемонстрировали собственные художественные наработки. Наиболее известным продуктом студии является мультсериал о приключениях рюкзачков «Спина к спине». Он вышел на стриминговых площадках и российских телеканалах, а также стал доступен для зрителей в Китае, Казахстане, Белоруссии и Таиланде.