Стандарт развития креативных индустрий внедрят в Хабаровском крае.

Правительство Хабаровского края подписало с Агентством стратегических инициатив (АСИ) соглашение о внедрении регионального стандарта развития креативных индустрий. Он призван определить базовые условия, которые нужно создать для увеличения числа занятых в сфере креативного предпринимательства и усиления их роли в экономике.
— Региональный стандарт, разработанный АСИ по поручению президента России Владимира Путина, открывает перед нашими креативными индустриями новые перспективы. С его помощью мы сможем дополнить свою систему развития отрасли, актуализировать ее, взяв на вооружение лучшие практики регионов. И самое важное, что сегодня креативная экономика — это один из драйверов роста Хабаровского края, — подчеркнул глава региона Михаил Дегтярев.
Понятие креативных индустрий подразумевает под собой создание продукта или услуги, основанное на творческом подходе. Сюда можно отнести музыку, дизайн, архитектуру, кино, литературу, арт-искусство, моду, народные художественные промыслы, создание компьютерных игр и так далее.
Вклад креативных индустрий в ВРП Хабаровского края сегодня составляет около двух процентов. В организациях отрасли заняты 7,5 тысячи человек. Объем выручки компаний достигает 38 миллиардов рублей ежегодно.
— Мы видим в регионе огромный потенциал для роста и развития, — отметила глава АСИ Светлана Чупшева. — Готовы работать с командой Хабаровского края и предпринимателями. Необходимо сфокусироваться на приоритетах и компетенциях, которые здесь сформированы, на сильных коллективах, которые уже развиваются, чтобы помочь нарастить финансовую составляющую их работы.
Вклад креативных индустрий в ВРП региона сегодня составляет около двух процентов.
Так, флагманом развития анимации в ДФО стала хабаровская студия «Мечталет». В январе в ходе поездки на Дальний Восток ее посетил президент Владимир Путин. Главе государства провели экскурсию, продемонстрировали собственные художественные наработки. Наиболее известным продуктом студии является мультсериал о приключениях рюкзачков «Спина к спине». Он вышел на стриминговых площадках и российских телеканалах, а также стал доступен для зрителей в Китае, Казахстане, Белоруссии и Таиланде.
На 2025 год запланирован выход полнометражного анимационного фильма «Невельской», повествующего о знаменитом адмирале Геннадии Невельском и его путешествиях. Кроме того, в текущем году студия объявила о начале разработки мобильной игры, основанной на ленте.
— Для современной анимационной студии очень важно быть в постоянном диалоге со своим зрителем и говорить с ним на одном языке, именно поэтому и фильм о легендарном исследователе Геннадии Невельском, и игра будут представлять богатый исторический материал в понятном и интересном для нашей аудитории контексте, — объяснил директор студии «Мечталет» Илья Кузнецов.
Тем временем краевые власти заявили о намерении создать в регионе анимационный кластер «Мё» и креативный технопарк «Амур». Это позволит развивать такие направления, как кино, музыка, геймдев, образование, маркетинг, программирование, дизайн и архитектура.
— Президент поддержал нашу инициативу, поэтому будем двигаться вперед — к созданию на Востоке страны центра по креативным индустриям, — заявил Михаил Дегтярев.
В рамках федерального проекта «Придумано в России» в Хабаровском крае уже открыта первая Школа креативных индустрий, где дети могут учиться звукорежиссуре, фото- и видеопроизводству, 3D-анимации и мультипликации.
— У нас в крае активно развиваются все направления креативных индустрий, но якорными являются современное музыкальное, изобразительное и театральное искусство, анимация. И сегодня мы прилагаем все усилия, чтобы в их число вошло кинопроизводство, — прокомментировал министр культуры региона Юрий Ермошкин.
В ноябре 2023-го в Хабаровске прошел первый международный кинофестиваль «Золото Умальты», который познакомил зрителей с лучшими фильмами Дальнего Востока последних пяти лет. В программу организаторы включили показ более десятка картин игрового и неигрового жанров, созданных киностудиями и независимыми авторами для разной возрастной аудитории. Фестиваль стал предвестником одноименного исторического фильма-истерна, который выйдет в широкий прокат в апреле.
Еще одним направлением, получившим активное развитие в Хабаровском крае, стала индустрия моды. Так, сразу три местных производителя одежды представили свою продукцию на международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Благодаря этому все желающие смогли познакомиться с брендами Inna Mirova, Pavlova и Pauline.
— Участие в таком мероприятии — отличная возможность для региональных брендов заявить о себе в масштабах всей страны, — отметил министр промышленности и торговли Хабаровского края Евгений Романов.