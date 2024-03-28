С 1 апреля часть пенсионеров получит прибавку к пенсии

Кроме этого, работающие пенсионеры, которые недавно уволились с работы, получат перерасчет пенсии с учетом всех пропущенных индексаций. Заявление писать не нужно, Социальный фонд получит информацию об увольнении пенсионера и в автоматическом режиме проведет перерасчет. Также повышение пенсии ожидает тех граждан, которым в марте исполнилось 80 лет.