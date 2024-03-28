С 1 апреля часть пенсионеров получит прибавку к пенсии

1 апреля в России пройдет ежегодная индексация социальных пенсий, она затронет около 3,4 миллиона человек. Также повышение пенсий ожидает и некоторых других пенсионеров.
Социальную пенсию назначают в том случае, если гражданин по каким-либо причинам не имеет необходимого количества пенсионных баллов и страхового стажа для обычной пенсии по возрасту, напомнил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. Также социальные пенсии назначают по инвалидности или потере кормильца, добавил он.
Индексация социальных пенсий проходит в России ежегодно 1 апреля, в этом году размер выплат увеличат на 7,5%, рассказал эксперт. Это повышение затронет примерно 3,4 миллиона получателей социальной пенсии, добавил Виктор Ляшок в беседе с РИА «Новости».
Кроме этого, работающие пенсионеры, которые недавно уволились с работы, получат перерасчет пенсии с учетом всех пропущенных индексаций. Заявление писать не нужно, Социальный фонд получит информацию об увольнении пенсионера и в автоматическом режиме проведет перерасчет. Также повышение пенсии ожидает тех граждан, которым в марте исполнилось 80 лет.