Рост цен в Приморье продолжает бить рекорды: как на это влияют иномарки

«Рынок подержанных иномарок постепенно восстанавливается после введения Японией в прошлом году запрета на экспорт некоторых категорий автомобилей в нашу страну. Приморские компании сумели наладить поставки через третьи страны. Также они увеличили ввоз новых автомобилей из Китая. Кроме того, в феврале этого года некоторые автодилеры проводили распродажи иностранных автомобилей 2023 года выпуска», — отметила заместитель начальника Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Наталья Кучина.