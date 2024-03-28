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Рост цен в Приморье продолжает бить рекорды: как на это влияют иномарки

ВЛАДИВОСТОК, 28 марта, ФедералПресс. Годовая инфляция в Приморье ускорилась в феврале. Ее показатели составили 9,47% после 9,31% в январе. Это стало причиной роста стоимости продовольственных товаров. Однако цены на иномарки и авиабилеты росли не так быстро.

Источник: AP 2023

«Рынок подержанных иномарок постепенно восстанавливается после введения Японией в прошлом году запрета на экспорт некоторых категорий автомобилей в нашу страну. Приморские компании сумели наладить поставки через третьи страны. Также они увеличили ввоз новых автомобилей из Китая. Кроме того, в феврале этого года некоторые автодилеры проводили распродажи иностранных автомобилей 2023 года выпуска», — отметила заместитель начальника Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Наталья Кучина.

Стоит отметить, что подобная тенденция в Приморье отмечалась в конце 2023 года, когда рост цен на продовольственные товары замедлился только за счет импортных автомобилей и укрепления рубля.

Также на сдерживании цен сказалась и динамика стоимости авиабилетов. Благоприятно сказалась распродажа одного из авиаперевозчиков на популярные направления.

Однако цены на продовольственные товары в прошлом месяце выросли в Приморье на 9,98%. Больше всего подорожали кондитерские изделия, мясо, молоко и продукты из них.

Напомним, в январе инфляция в Приморье составила 9,3% после 9,4% в конце прошлого года. Такая тенденция наблюдалась из-за распродажи авиабилетов одним из перевозчиков.

инфляция