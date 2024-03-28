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Из-за снегопада 28 марта на дорогах Иркутска образовались пробки

Пробки в Иркутске 28 марта 2024 из-за снегопада сковали оживленные улицы.

Источник: Комсомольская правда

Пробки в Иркутске явление частое. А из-за снегопада в этот четверг самые оживленные улицы города заполнились автомобилями. Чтобы не опаздывать на работу, лучше выйти из дома пораньше. В сервисе Яндекс. Карты можно посмотреть на каких улицах образовались пробки в Иркутске 28 марта 2024 из-за снегопада.

Красная линия длиной 1,5 км тянется по улице Маяковского, такая же длина у пробки на улице Сергеева. А затор с улицы Олега Кошевого плавно перетекает на улицу Сурнова. Кроме того, красной линией помечена объездная дорога Первомайский-Университетский и улица Академическая. Небольшие заторы образовались на Ширямова, Байкальской, Декабрьских событий.

Но горожане, спешащие на работу, даже стоя в пробках не теряют чувства юмора.

— Это что снег? Надо срочно устроить огромную пробку;

— Ну вот, опять дружно опаздываем;

— Снега никогда не видели? — пишут сибиряки.

Объехать многокилометровые пробки в Иркутске 28 марта 2024 из-за снегопада будет затруднительно, но уже через несколько часов час пик закончится, и ситуация на дорогах города улучшится.