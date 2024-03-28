Из-за снегопада 28 марта на дорогах Иркутска образовались пробки

Пробки в Иркутске явление частое. А из-за снегопада в этот четверг самые оживленные улицы города заполнились автомобилями. Чтобы не опаздывать на работу, лучше выйти из дома пораньше. В сервисе Яндекс. Карты можно посмотреть на каких улицах образовались пробки в Иркутске 28 марта 2024 из-за снегопада.