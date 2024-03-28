В Красноярске на этой неделе откроется Большой фестиваль мультфильмов

29 марта, в пятницу, на открытии БФМ покажут 8 мультфильмов для детей старше шести лет. «Сказка про дружбу» — это история о том, как трудно быть собой в мире правил и обязанностей, например, когда ты король. «Школа ёлок» расскажет о кактусе, который работает дворником в школе новогодних ёлочек и мечтает стать таким же символом праздника.