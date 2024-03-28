В Красноярске на этой неделе откроется Большой фестиваль мультфильмов

В Красноярске с 29 по 31 марта в Доме кино пройдет 16-й по счету Большой фестиваль мультфильмов.
29 марта, в пятницу, на открытии БФМ покажут 8 мультфильмов для детей старше шести лет. «Сказка про дружбу» — это история о том, как трудно быть собой в мире правил и обязанностей, например, когда ты король. «Школа ёлок» расскажет о кактусе, который работает дворником в школе новогодних ёлочек и мечтает стать таким же символом праздника.
Картина «Носки для звезды» — «космическая» история о том, что танцевать в холодном космосе опасно даже для звезды. Но связанные другом носки помогут согреться. Есть в программе и место детским «фантазиям» — например, картина «Мой Пушкин» — это биография русского поэта, которую «нарисовал» школьник в тетради на уроке.
30 марта, в субботу, в Доме кино покажут благотворительная программу «Оранжевый автобус», куда вошли мультфильмы для детей и всей семьи, снятые на российских анимационных студиях.
31 марта, в воскресенье, в семейной программе покажут зарубежную анимацию и российский сборник мультипликации для взрослых.
Всего в этом году в афишу фестиваля вошли 43 мультфильма из 18 стран: Россия, Франция, США, Ирландия, Люксембург, Сингапур, Швейцария, Эквадор, Китай, Нидерланды, Иран, Германия, Казахстан, Грузия, Гондурас, Австралия, Бельгия, Болгария.