Ещё две переправы через реки закрылись в Хабаровском крае из-за оттепели

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
По данным ведомства, с 28 марта перестали работать проезды по реке Катэн в районе имени Лазо и через реку Амур в районе поселка Чёрный Мыс в Комсомольском районе. Обе переправы использовались для нужд предприятий и носили технологический характер.
Как напомнили в МЧС, количество действующих переправ в крае уменьшается с каждым днем, и их грузоподъемность также может снижаться. В связи с этим важно следить за установленными знаками и информацией о закрытии ранее доступных проездов. После того, как переправа прекратила деятельность, выезжать на лёд категорически запрещено.
Сейчас под контролем инспекторов ГИМС находится 21 ледовая дорога.