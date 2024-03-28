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Ещё две переправы через реки закрылись в Хабаровском крае из-за оттепели

В Хабаровском крае закрылись ещё две ледовые переправы из-за повышения температурного фона.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным ведомства, с 28 марта перестали работать проезды по реке Катэн в районе имени Лазо и через реку Амур в районе поселка Чёрный Мыс в Комсомольском районе. Обе переправы использовались для нужд предприятий и носили технологический характер.

Как напомнили в МЧС, количество действующих переправ в крае уменьшается с каждым днем, и их грузоподъемность также может снижаться. В связи с этим важно следить за установленными знаками и информацией о закрытии ранее доступных проездов. После того, как переправа прекратила деятельность, выезжать на лёд категорически запрещено.

Сейчас под контролем инспекторов ГИМС находится 21 ледовая дорога.