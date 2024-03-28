Ещё две переправы через реки закрылись в Хабаровском крае из-за оттепели

Как напомнили в МЧС, количество действующих переправ в крае уменьшается с каждым днем, и их грузоподъемность также может снижаться. В связи с этим важно следить за установленными знаками и информацией о закрытии ранее доступных проездов. После того, как переправа прекратила деятельность, выезжать на лёд категорически запрещено.